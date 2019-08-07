吳敦義憂聯繫不上郭台銘？王金平：現在才擔心有點慢

2019-08-07 11:27

〔記者陳昀／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘從國民黨總統初選失利後神隱至今，國民黨中央、總統參選人韓國瑜陣營始終聯繫不上，卻傳出「郭柯王」三方結盟已經成形；王金平今天被問到三方結盟一事都迂迴回應「不清楚」，但被問到國民黨主席吳敦義很擔心聯繫不上郭台銘，他笑說，現在才擔心是不是有點慢了？

王金平今天在立院主持「全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫公聽會」，會前被媒體問到國民黨都聯繫不上郭台銘，黨主席吳敦義很擔心，王金平笑說：「現在才擔心是不是有點慢了，我不知道，哈哈哈哈。」

被媒體問到，郭台銘會不會出來參選、還會回頭嗎？王金平兩度回應「我不清楚」；被問到「你還會參選到底嗎？」王金平表示，一樣啊，沒有變過，「我什麼時候說過我不選？」

對於拒絕擔任韓國瑜副手，有可能和其他人搭配，或代表其他黨參選嗎？王金平表示，上天自然會安排一條路給他走；被追問到怎麼配、跟郭配、郭王配或王郭配、王柯有沒有比韓王好？王金平一概回答「我不知道、我不清楚」。

被問到國民黨分裂這局還有救嗎？王金平回應「我不清楚」；又被問到會當中間人嗎？王金平說，未來怎麼處理，順著因緣走。

被追問到換柱2.0可能上演？王金平表示，不清楚；被追問「你分析有可能嗎？」王金平表示，他看不懂，他不敢講話。有媒體問「有什麼是清楚的？」王金平表示，自己一天吃多少飯，他很清楚。

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