支持「蔡賴配」 辜寬敏：大部分台灣人都這麼希望

2019-08-07 12:08

〔記者謝君臨／台北報導〕2020總統大選距今僅剩約5個月時間，台灣制憲基金會董事長辜寬敏今表示，他支持總統蔡英文、前行政院長賴清德的「蔡賴配」，他希望能促成兩人合作，這應該也是台灣大多數人的希望。

台灣制憲基金會今發布「最新制憲、兩岸關係與2020總統大選」民調記者會，會議由基金會民調委員會召集人李明峻教授主持，趨勢民調公司總經理吳世昌說明民調結果，基金會執行長林宜正擔任與談人，最後由董事長辜寬敏總結。

針對「蔡賴配」的看法，辜寬敏指出，從黨內初選至今，2人還沒有任何接觸，蔡英文最希望賴清德做她的副手，但台灣的副總統僅是備位，若要叫賴做備位總統，賴的想法應該是「我已經公開支持妳，但我不要做備位」，也許是一個對台灣將來有很大意義的職位，這樣看賴是否會答應。

辜寬敏說，若要叫賴清德做副總統，要有事給他做，備位很難看，有事做這個副總統當得才有意義，一加一才會大於二。

不過，對於是否支持「蔡賴配」，辜寬敏強調：「我真的希望，我想不但是我希望，大部分的台灣人都這麼希望」，不過辜也打趣地說：「打電話都沒人接」。

辜寬敏指出，現階段他就是全力支持蔡英文，也許大家會說：「你不是說穿裙子的不能做總統」，但他的回答是，「當時我是這樣想，但現在已經決定（支持蔡英文）」。

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