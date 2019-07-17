私下撮合最強組合「蔡賴配」 辜寬敏決心難擋

2019-07-17 09:53

〔記者李欣芳／台北報導〕據悉，決定協助民進黨總統初選後整合工作的獨派大老辜寬敏，將力促蔡英文總統與其初選競爭對手、前行政院長賴清德搭檔參選正副總統，辜寬敏經徵詢各縣市許多民進黨及本土派政治人物與基層民眾的意見，認為蔡英文與賴清德兩人「蔡賴配」的合作，將可在明年總統大選發揮最大加分作用，辜寬敏並已私下在撮合此事。

接近辜寬敏的人士表示，辜寬敏已與賴清德相約要會面深談，也會與蔡總統會面，辜要推動蔡賴兩人合作搭檔的決心非常堅定，將積極促成民進黨最強的組合蔡賴配，其決心「恐怕連火車都難以阻擋！」

在蔡英文本月下旬返國後，蔡賴兩人也可望進一步會面談合作，民進黨主席卓榮泰日前表明，未來的合作有很多模式，蔡賴配也是合作的模式之一。

蔡英文在6月中旬總統初選過後，得知辜寬敏動手術住院，到台北榮總親自探視對方，在病房內一直緊握辜寬敏的手，這讓原本挺賴清德參選總統的辜寬敏深受感動，決定協助初選後的整合。

接近辜寬敏的人士說，辜寬敏在民進黨初選過後思考蔡英文與賴清德要如何合作才能達到最大的加分效果，而先前也徵詢基層許多人的意見，綠營基層普遍對蔡賴搭檔合作的期待很高，辜寬敏認為，2020總統大選，是攸關台灣未來發展一項非常關鍵的選舉，應撇開個人好惡，讓本土政權繼續執政。

台灣制憲基金會執行長林宜正表示，蔡總統與賴清德兩人有互補作用，賴清德在50歲以上民眾的支持度很高，蔡英文則獲得許多年輕人的相挺，蔡賴配符合綠營基層民眾的期待。

綠營知情人士指出，蔡賴兩人都要思考初選後整合的路要怎麼走，賴清德在明年選舉一定會有角色，至於是什麼角色，還要與當事人溝通，這也要尊重蔡英文的想法與賴清德的意願。

接近辜寬敏的人士說，當前應全力推動蔡賴配成局，辜寬敏也會盡力整合獨派的不同意見，只要民進黨推出最具勝選組合的蔡賴配，獨派其他的紛擾應可迎刃而解。

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