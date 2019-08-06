柯轟小英身旁人都貪污 蔡其昌：荒謬的說法

2019-08-06 09:00

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長柯文哲昨指控，自己2016年是支持蔡英文的，但是「妳（指蔡英文）怎麼把國家搞成這樣子，妳沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊！」言論一出引發輿論譁然；立法院副院長蔡其昌今於廣播節目中強調，「是非的表現方式不一定要透過一個荒謬的說法，將心比心，如果人家這樣說你，你能接受？」

蔡其昌今天上午接受媒體人周玉蔻「蔻蔻早餐」廣播節目專訪，暢談近期出書，以及政治局勢等看法。針對柯文哲昨說，蔡總統身邊都是貪污的人，蔡其昌嚴正指出：「柯市長這話講得太過份了」。周玉蔻也呼應表示，蔡總統說你有證據就拿來，結果柯講慶富案和兆豐案，「那你自己的大巨蛋案？」

蔡其昌說，柯的批評因為能有網路聲量，但那是柯的想法，是非在人心，不過是非的表現方式，不一定要透過一個很荒謬的說法，盼柯將心比心，「如果人家這樣說你，你能接受？這是台灣政治人物理性、道德，有政治表率的做法？」這個大家不能接受，台灣是法治國家，要指控人家要拿出證據，這樣是不可以的。

對於柯文哲創黨，蔡其昌則祝福「生日快樂」，強調是真心的，但他沒有送花；周玉蔻接著說，蔡總統有送花，結果被柯罵貪污；蔡其昌打趣回「還好我沒送」；蔡強調，政治工作的競爭裡不用怕威脅，兵來將擋、水來土淹，他不可能加入台灣民眾黨，因深愛著民進黨；柯講這個話是有政治算計（這樣的成分）。

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