罷韓聲浪吹進市府 傳公務員被逼畫押「不得連署」

2019-08-06 08:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕市長忙著選總統，連公務員都看不下去？一份市府局處流出的會議紀錄，顯示韓國瑜上任半年即帶職參選，正當性快速崩解，公務員也想罷免他，但韓市府急滅火，以行政中立為由，要求每位公務員畫押「不得連署任何罷免之提議」。

這份流出的「公務員維持行政中立宣導會議紀錄」中，詳載會議過程詢問每位與會公務員有無收到罷免連署書，並要求不得連署任何罷免之提議，以及勿於上班時間於個人臉書或公開之社團發表任何不當言論及違反行政中立之論述。

據了解，這份會議紀錄只是冰山一角，目前韓市府各局處、各科室正以各種不同方式，都在進行同樣內容的宣導；這種做法已經讓市府內部議論紛紛，甚至有人認為根本是「紅色恐怖」，跟中共極權統治沒兩樣。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰聞訊直呼誇張，直言這就是「恐怖統治」，他強調，市長不務正業，公務員當然反抗，而且這份會議紀錄根本是「假行政中立之名，行恐嚇威脅之實」。

李欣翰痛批，韓市府所謂行政中立根本鬼扯，根據公職人員選舉罷免法，公務員雖不得作為罷免第一階段提議人，但仍可成為第二階段的連署人。他說明，關於這個規定，無論是「Wecare高雄」或「割草」的網站中都有說明，公務員填寫目前的罷免書表只要在備註欄或空白處註明「二階」即可。

李欣翰也透露，罷韓行動發起至今，光是台灣基進志工團隊在高雄街頭，就已經收到超過百位公務員簽字，用備註寫明「二階」連署的方式參與。他也呼籲市府公務員，把握法律賦予的罷免權利，自己的城市自己救。

李欣翰指出，罷免韓國瑜已經成為高雄市的全民運動，韓國瑜對於自己的市政懈怠不思檢討，竟曲解法令要求各局處公務員簽名畫押不得參與連署，甚至關起門來拿行政中立法鬼扯，若對施政有信心，何必如此鬼鬼祟祟？

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