「為何我們選到騙子？」 70歲阿公怒：高雄爛到不想說

2019-07-30 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕「公民割草論壇」28日在高雄鳳山龍成宮舉辦大會，1名70歲的王姓阿公上台痛批市長韓國瑜，講到傷心處哽咽怒斥：「為什麼我們會選到一個騙子！」王姓阿公上節目更怒轟，「高雄爛到不想說」，表示光是愛河變色、路旁雜草叢生等等，都可顯示韓國瑜根本沒有沒有做好市政。

王姓阿公29日晚間三立節目《鄭知道了》怒嗆，韓國瑜不是高雄人，來高雄住不到半年就說要選市長，「好啊選市長很會選，當選後不到三個月他就準備要選總統了，現在六個多月過去得到國民黨提名，『他真的很厲害，那個口才真的很會騙』」。

主持人鄭弘儀詢問，韓國於現在當了7個月的市長，高雄有變好嗎？王姓阿公聽聞立刻回應「爛到不想說」，直言光是愛河經常變色、路邊道路雜草叢生，還有紅綠燈竟然也會被樹葉遮住，這些基本市政都沒做好，感嘆「太多了講不完了」、「他的心思根本沒有在高雄」。

至於為何在台上哭得如此傷心，王姓阿公則說，因為他想到高雄選到韓這種市長，真的很丟臉、很難過，也呼籲高雄人這次不要傻傻的，一定要把韓國瑜罷免成功。

「公民割草行動」臉書社團與「只是堵藍」臉書都分享相關影片，網友看了紛紛留言「阿公講得真的很有道理」、「我可以見證阿伯的話...愛河已經不賦昔日景色...無光彩了」、「阿公的話很讓人感動...騙了89萬票的草包厚顏無耻還想騙全台灣..！」、「若有更多投韓而後悔的高雄市民起來嗆韓，相信罷韓人數一定會大躍進」。

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