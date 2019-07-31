太誇張！韓粉騎車想衝撞罷韓志工 影片曝光網友罵翻

2019-07-31 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄人罷免市長韓國瑜活動持續進行，參與活動的台灣基進高雄黨部近日發動「罷韓專車，行動除草基」行動，提供長輩更方便的罷韓連署服務。沒想到卻有不理性韓粉試圖騎車衝撞志工，事後還嬉皮笑臉、語帶挑釁，影片曝光也被網友罵翻，痛批「再次印證韓粉都是xx」、「有夠可惡」。

台灣基進高雄黨部27日PO出一段影片說，罷韓專車剛巡迴回來，志工們又馬不停蹄到街頭進行罷免連署。「但就在剛剛，我們在漢民夜市的街頭連署，竟然有反對罷免的民眾騎車試圖衝撞志工們！且施暴者事後還嬉皮笑臉、語帶挑釁，針對此種行為，我們在此強烈譴責！」

台灣基進也聲明指出：「針對所有非理性的行為，我們不畏強權、不怕謾罵、不懼暴力、不會停止我們行使罷免的權力！同時我們也呼籲，若有不同意見請理性溝通，勿以身試法！」

網友看完影片後群起砲轟，痛批「再次印證韓粉都是xx」、「支持提告，韓粉的行為真的很令人不齒」、「有夠可惡」、「這可以報警了吧根本蓄意殺人啊！」、「順便送他幾張轉彎處違規停車、路口違規迴轉、跨越雙黃線、超越停止線，這幾條就差不多八千多了，相信韓市長的粉絲們都發大財了，這只是小錢啦」。

台灣基進高雄黨部隔幾天再度發文說，「事發當下我們便和律師討論如何針對這種惡劣行徑究責，無奈我們並沒有採集到完整的事發影片，且刑事案件中傷害罪並無法處罰未遂行為，只能針對行車違規事項進行檢舉。然而，不幸中的大幸是，現場的志工們並未受傷，而未來防範的部分要如何加強，這才是我們最在意的」。

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