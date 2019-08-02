合作「長男次男」談罷韓 陳柏惟批：韓對市政根本交白卷！

2019-08-02 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕公民團體「公民割草行動」7月底在高雄三民公園舉辦「霸韓」活動，而時常分享政治題材的知名YouTuber長男次男今分享他與台灣基進發言人陳柏惟當時的訪問畫面，兩人在影片中對「罷韓」交換意見。

影片中，長男次男問陳柏惟對於「柯韓粉本一家」的看法，陳柏惟表示，過去他曾在節目中指出有一群支持柯文哲的人支持韓國瑜，可是發現柯是台大醫科，本來以為他是智商很高，結果他交了一個朋友，不學無術，講的話「瞎哈拉」，就發現這跟柯文哲不一樣！

陳柏惟在影片中談到，時常在講急獨份子、意識形態強的群眾，會覺得這種都很暴力，可是韓國瑜場子裡的「為中華民國粉身碎骨的那群人」，同樣也是意識形態很強，可是我們不覺得他們是暴力衝突，只覺得他們好像天真、無邪，他們也是會出來捍衛自己意識形態的人。

韓國瑜的造勢場面幾乎場場爆滿，對此陳柏惟調侃「老佛爺是放在心裡尊重的」，一天到晚穿國旗裝在身上，表示根本沒有把老佛爺放在眼裡，穿著只是因為那是韓的造勢工具。

對於韓「無心市政」的說法，陳柏惟回應，高雄市長就像一張考卷，題目有市政如何處理？水怎麼辦？錢怎麼算？但陳柏惟直批「他那張是白卷！」現在的問題是這個人不適合當高雄市長，所以罷免他，而不是怕他選總統，「『罷韓』是行為上的，內心是因為愛高雄所以站出來」。

而對於台灣基進是否會與其他政黨合作？陳柏惟坦言，「最重要的是，跟什麼東西合作團結」，很多人都說要壯大第三勢力，但他認為壯大台灣才是最優先的題目；他提及，所有政黨都有路線上的分歧，可是不能在有國家威脅的前提下，去做社會路線的強烈鬥爭。

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