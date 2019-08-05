「批評別人不會讓自己變好」蔡英文原話奉還柯文哲！

2019-08-05 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天晚間在臉書回應柯文哲指控，蔡英文以過去柯文哲曾說過的話回應，「批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升。」

針對柯文哲指控蔡英文身邊每個人都貪汙，蔡英文表示，柯市長只要提出證據，不管是誰，會立刻送檢調偵辦，嚴查到底。如果沒有證據，這個國家有許多的人在崗位上為國家貢獻，也不應被任意抹煞，柯市長應該向他們致歉。

蔡英文指出，身為公僕，本應奉公守法。政府之中若有人犯錯，我會讓犯錯的人知道，在法治國家，他必須面對法律責任。同樣的標準，如果沒有證據，我不是皇帝，更不是獨裁者，我們也不能隨意定任何人的罪。

「批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升。」這些話正好是2014年、今年5月柯文哲自己在臉書上說過的話，當時還標註自己，「所以我會忍住」、「心存善念、盡力而為是我一直堅持的價值和理念」，讓網友回應「這些話好熟悉 是還沒有開始吃檳榔的時候吧」，目前也有網友開始在過去柯文哲的貼文中爭相留言朝聖。

太陽花學運成員、民進黨社團部主任吳濬彥也分享柯文哲2014年的貼文表示，「對2014的柯師父來說，選市長要有水準跟格調，但組黨救民調不必！」。

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