柯文哲砲打小英 愛徒許立民：指責別人不會讓自己更好

2019-08-05 22:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲連日炮打中央，今天受訪不但批總統蔡英文「把國家搞成這樣」、「妳（指蔡英文）沒有貪污，可是旁邊的每個都貪污」，對於民進黨立委鄭運鵬反問他「五大案是什麼力介入」？柯竟還砲打新北市前副市長許智堅。

柯文哲今早受訪表示，說，五大案自己在當市長的時候很喜歡罵，現在不喜歡罵，是因為罵也沒有用，趕快解決。

柯文哲隨後話鋒一轉，痛批遠雄如果不是有本事在內湖蓋工業宅，怎麼敢這樣子蓋大巨蛋，新北市前市長許智堅不是去新北市當副市長才貪污的，他在北市當都發局長就貪污了，大彎北段整個亂光光，如果自己一開始就擺出一副要追究的樣子，到現在也無法檢討、解決問題。

對此，柯愛徒、前台北市長許立民今天突更新臉書，指「我們期待一個公開透明的社會， 所以大家會對一些案子有高度的懷疑，一直沒辦法水落石出 其實也是社會不滿的累積，不管案子發生在誰的年代，都應該要求執政者承擔解決。」

許立民還意有所指表示，「但是，指責別人不會讓自己更好」、「公開指控別人要有證據...」他還說，案子要水落石出，幾分證據說幾分話的社會，「我想，這應該是我們所追求的標準。」

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