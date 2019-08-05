蔡英文前幕僚喊「開吉」柯文哲 網友猛讚聲

2019-08-05 21:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕台北市長柯文哲今（5）日受訪時指控，「蔡英文總統身邊的人都貪污」。此話除了引起總統府幕僚不滿，曾在民進黨中央擔任蔡英文幕僚的台中市議員黃守達等人，也在臉書發起「小英身邊的人們 吉起來！」活動，要求柯文哲為不實指控道歉。

曾在蔡英文擔任民進黨主席時期，擔任民進黨中央黨部青年部主任的黃守達在臉書發起「小英身邊的人們 吉起來！」活動時指出，柯文哲說：「蔡英文沒有貪污，但蔡英文身邊的每個都貪污。」他們要求，柯文哲為他的不實指控道歉。

活動訴求指出，只要是關心台灣、在乎台灣、認同台灣，願意守護台灣的朋友，相信一樣都不能夠接受這種沒有證據充滿惡意的無端指控。這不只是失言，這是在羞辱那些嘗試著讓國家變得更好的人。只要你拒絕造謠拒絕抹黑拒絕誹謗，今天，我們都是小英身邊的人。

活動也邀請大家，誠摯邀請大家，來這個活動頁討論區留言：「我是小英身邊的人，我拒絕不實指控。」

對此，網友則紛紛留言表示：「吉下去 發大財」、「吉~死他 ! 為了酸宗痛口無遮攔的人，可惡 !」、「這柯屁很愛亂講話…應該要告他」、「柯文哲在朝黑化的路走嗎？」、「沒人電他才越來越囂張」、「柯阿北的發言都是再衝網路聲量的」、「蚵仔奸=『亂台5毛黨』」。

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