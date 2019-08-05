台中市議會國民黨團送餅 張瀞分：韓國瑜是國民黨大太陽

2019-08-05 20:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕台中市議會國民黨團今晚南下高雄自強活動，並邀約高雄市長韓國瑜餐敘，黨團書記長張瀞分代表致贈台中太陽餅給韓國瑜，形容韓國瑜是國民黨一顆大太陽，希望這太陽帶領台灣勝利、讓所有立委全壘打。

同行的大甲鎮瀾宮董事長顏清標被問到，台中紅、黑派在高雄集合，是否象徵派系團結？顏清標秒回應：「我們本來就很團結」。

台中市議會國民黨團今自強活動，晚上在高雄與高雄市長韓國瑜餐敘座談，除了20多位國民黨團成員，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒、前台中市議長張清堂及三位無黨籍議員、兩位前議員也同行。

餐敘地點選在高雄漢神飯店，原訂傍晚六點半舉行，但直到晚間七點，韓國瑜才現身餐廳，隨行人員透露，韓國瑜、顏清標等人先在飯店樓上聊了一下，才下樓到餐廳。

韓國瑜到場後，逐一向台中議員握手致意，黨團書記長張瀞分則代表致贈太陽餅給韓國瑜，她說韓國瑜在黨內初選時，黨團就力挺，大家都知道中台灣是大選重要區塊，台中市議會（國民黨團）會團結一致，到這裡來力挺韓市長，也呼籲全國好友，為了下一代、為了台灣，力挺韓總統出線。

張瀞分形容，韓國瑜是中國國民黨一顆大太陽，希望這太陽帶領台灣勝利，也讓所有立委全壘打，來訪國民黨議員也高喊韓國瑜凍蒜、國民黨加油。

簡單行禮如儀後，現場工作人員請媒體先離場，讓他們能討論事情。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法