亂了？韓國瑜出席高醫行程變變變 黃昭順被逼鞠躬致歉

2019-08-05 12:37

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜假日拚選舉，昨晚臨時取消今上午高醫國際醫療多語人才培育記者會，今天會議前30分鐘又通知要參加，高醫緊急動員大批醫護人員列隊歡迎，沒想到10分鐘後又喊卡，行程一變再變、一片混亂，也逼得高醫校友立委黃昭順帶著市議員黃柏霖向高醫鞠躬致歉！

醫療觀光是韓國瑜就任市長後推動主軸之一，原定今上午9時30分出席高醫國際醫療多語人才培育專班記者會，為迎接韓國瑜，高醫相關承辦人假日加班準備，沒想到昨傍晚市府通知韓國瑜取消出席記者會，改由高市府秘書長楊明州參加。

韓國瑜臨時取消今上午既定行程，再度引發外界議論，由於他前天在桃園啟動總統參選下鄉之旅，昨又趕回高雄參加兩場活動後再繼續拚選舉，被質疑行程太密集、體力出問題？

可能因為取消既定行程遭到批評，今上午9時許，高醫記者會前30分鐘，市府又通知要出席，高醫立即聯絡媒體，原本喊卡的大陣仗歡迎儀式又緊急集合，沒想到10分鐘後，市府又告知韓國瑜確定不會出席記者會，行程一變再變，造成一片混亂。

代理出席楊明州致詞表示，韓國瑜原本要出席，到最後仍因為身有要公，沒辦法親自來，高醫這麼大的陣仗歡迎市長，他感到非常抱歉，也代表韓國瑜致歉。

國民黨立委黃昭順也說，韓國瑜要到高醫，她非常高興，因為高醫是她的母校，她以高醫為榮，她早上看到高醫迎接韓國瑜的陣容，除了感謝學校也要向高醫道歉。

黃昭順說，政府要推國際醫療，高醫扮演重要角色，市長可能還不知道，她還會告訴市長，不然他一定會來。

黃昭順最後帶著市議員黃柏霖一起鞠躬向高醫致歉，並強調「市長不對的，都算我們2人的！」

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