罵韓粉亡國佬的中國客：你們要重回文字獄的時代？

2019-08-05 14:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜3日到桃園市景福宮參拜，中國遊客夫妻在韓粉人群中狂比「倒讚」手勢，還嗆聲「看看香港吧！亡國佬！中國人受到的苦難，就是你們台灣未來的命運」，很多人關心這對夫妻，未來返回中國是否會被清算？網友追蹤發現，這對夫妻已經移居日本，可躲過政治清算，當事人昨天更於臉書發文，希望台灣人思考，「不要以為金錢是全部，想想看那麼多中國有錢人，在全世界為什麼依舊得不到別人的尊重？」、「你們台灣人願意重回因言獲罪的時代嗎？」

包括臉書「自成一格-肥宅的胡言亂語」等粉專，都轉載這位旅日中國人的貼文，但遮蔽姓名與大頭照，避免他被報復騷擾，他的發文大意為，謝謝各位台灣朋友的支持，他就是畫面中（痛罵韓粉是亡國佬的影片）的在日中國人，雖然不是台灣人，但他喜歡台灣，他支持任何自由民主的社會，台灣和韓國歷經鎮壓，都能在不屈的抗爭中獲得民主化，反觀中國，民主化卻被鎮壓，「現在的香港更前途莫測」，他想告訴台灣人，「不要以為金錢是全部，想想看那麼多中國有錢人，在全世界為什麼依舊得不到別人的尊重？」

網友認為，上述字詞，是這位旅日中國人對於韓國瑜與韓粉「發大財」口號的當頭棒喝，也是提醒眾人，依附中國取得經濟利益，後果可能更危險，中國徒有經濟成長，政府與人民的民主與政治素質低落，這也是全世界都瞧不起的原因。

這名旅日中國人還說，「你們（台灣人），還不明白嗎？我們中國人有很多支持台灣，但並不是所有人都敢發聲，都能發聲，你們台灣人願意重回因言獲罪的時代嗎？」，網友認為，他提醒台灣人，言論與思想表達自由的可貴，中國並沒有這種自由，台灣也是在戒嚴時代，歷經抗爭流血才能擁有這些自由，選出親中的政治人物，被中國併吞或一國兩制，中國不可能同意台灣人擁有這些自由，台灣將回到過去大興文字獄，沒有思想言論與表達自由的時代。

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