韓國瑜市政國政兩頭燒 朱立倫︰選舉後期將給建議

2019-08-05 12:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜市政與國政兩頭燒，上次選總統時，最後曾請假3個月全力衝刺的朱立倫，會給他什麼建議？朱表示到了選舉後期，會向韓國瑜分享他過去的經驗。

韓國瑜週一到週五拚市政，週六日拚選舉，蠟燭兩頭燒，原訂今早9點半，出席國際醫療多語人才培育專班記者會，但市府昨天傍晚臨時通知改由秘書長楊明州出席。

前新北市長朱立倫今天南下高雄參訪，媒體詢問他說，韓國瑜今早又臨時取消市政行程，您上次選總統時最後請假了3個月、全心選總統，是否能建議韓國瑜如何調配比較適合？

朱立倫回答說，「現在只是選舉初期，講這些還太早，到選舉後期，再跟韓市長分享我過去的經驗，我也相信韓市長會處理得非常好。」

另針對朱立倫之前曾講過「如果郭台銘出來選的話，國民黨就打包了」，如今看法是否相同？

朱立倫說，他堅決相信國民黨一定要團結在一起，不管是郭董、王院長或其他國民黨重要人士，「一定要團結在一起，我們一定要盡最大努力。」

朱立倫指出，他曾經說過，初選的過程裂痕比較深、傷害比較大，多一點耐心，大家共同努力吧。不管郭董還是王院長，最後期待大家能團結。

針對郭台銘寫信給老虎軍團後，郭粉停止連署，是否是釋出善意？朱立倫認為要從正面的角度，「大家多一點耐心，同心的往這個方向走，一定可以團結在一起。」

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