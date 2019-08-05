韓國瑜取消市政行程才惹議 今晚又要會台中派系大老...

2019-08-05 17:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會國民黨團今、明2天舉行自強活動，晚上抵達高雄市，將與高雄市長韓國瑜餐敘座談。台中市議會國民黨團書記長張瀞分今日下午發表聲明，她說，黨團最早站出來力挺韓國瑜選總統，現在當然也全力相挺，會盡全力結合「庶民力量」為韓國瑜輔選。

韓國瑜假日拚選舉，今天上午既定的市政行程臨時取消、又一變再變，遭到外界批評。而台中市議會國民黨團藉著自強活動前往高雄，今晚將與韓國瑜餐敘座談，黨團下午3時出發前，書記長張瀞分帶領黨籍議員高喊「韓國瑜凍蒜」。

除了國民黨團成員，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒、前台中市議長張清堂及3位無黨籍議員、2位前議員也同行。

張瀞分表示，台中市議會國民黨團最接地氣也最團結，黨內初選前，最早站出來力挺韓國瑜選總統，現在韓國瑜確定代表黨出來參選，當然也全力相挺，立場堅定，一路走來始終如一。

張瀞分指出，韓國瑜平日要專心市政，距離總統選舉只有20個左右的週六和週日能為總統選舉活動，時間非常有限，因此這場大選也顯得更加艱困，非常需要社會各界主動積極協助。

她也說，上次韓國瑜原定來台中，但遇高雄大雨無法成行，所以黨團議員利用自強活動的機會，在高雄與韓國瑜餐敘座談。所有黨團議員都來自基層，未來會盡全力結合「庶民力量」為韓國瑜輔選，大家一起為台灣更好的明天努力。

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