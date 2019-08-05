持續造勢恐走不出高雄 他點出原因：韓國瑜敗象已露！

2019-08-05 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜上週六（3日）在桃園進行參香之旅，不僅到場支持者明顯不如以往，甚至還有中國遊客與妻子比「倒讚」手勢、嗆韓粉「亡國佬」。對此，討債名人董念台分析，從韓國瑜的桃園行，就讓內行人看到各種「敗象」，韓國瑜若繼續下去恐怕走不出高雄。

董念台在臉書表示，韓國瑜的競選總部設在高雄，卻不敢大張旗鼓把陣仗擺開，足見自己心虛，又裝廉潔。尤其助選的第一站，不在自己的地盤高雄顯威，反而到了外縣市，「更是告訴了大家，韓在高雄可能沒有票吧，也可說國民黨高雄的立委候選人，早已知道韓沒什麼用了，不如自求多福吧！」

董念台說，韓國瑜前往桃園助選沒有想像中熱鬧，連與韓友好的媒體都用以前的電視畫面，「來製造新聞假象，好讓人覺得韓還不錯吧！」他還點出，「以往只要對韓有利的事，韓粉們都會在臉書上大肆宣揚，這次韓的桃園第一炮，韓家軍反常的靜悄悄，似乎又是一個韓的警訊！」

董念台指出，韓國瑜只敢去桃園廟宇試個水溫，卻沒看到國民黨的立委侯選人「喜氣洋洋」，看來選情並不樂觀，以及讓人感受到選情不妙了！他更直指，從韓國瑜桃園的第一炮，就讓內行人看到了各種「敗象」，若再繼續往下走，很可能韓國瑜都走不出高雄！

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