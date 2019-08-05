行政院公布 馮世寬接任退輔會主委

2019-08-05 11:03

〔記者邱燕玲／台北報導〕行政院上午公布新任國軍退除役官兵輔導委員會由馮世寬接任主任委員。行政院發言人Kolas Yotaka表示，退輔會的工作使命是讓現役或退役國軍官兵皆無後顧之憂，全心全力作好保國衛民的工作。馮世寬接任退輔會主委後，行政院期許他秉持過去對袍澤的愛護，完善退伍軍人的就醫、服務照顧等措施，也希望借重他對公司治理的專業，強化就業、就學等專長培訓，協助退伍軍人展開下一階段的人生發展。

Kolas表示，馮主委軍職歷練完整，他是空軍官校48期畢業，熟稔國軍建軍備戰，國防轉型等規劃。從事軍職期間，對袍澤愛護有加，備受肯定。此外，馮主委熟悉產業，具公司治理專長，空軍二級上將退伍後，先後曾擔任漢翔公司董事長、國防部部長、國防安全研究院董事長。對國防產業、國防科技有全盤了解，並展現對公司治理的專業能力。

Kolas指出，馮主委也熟悉國際事務，強化國際退伍軍人事務交流。他過去曾經駐美，歷任軍職更參與多項國際軍事事務交流，熟悉國際事務的推展。未來希望借重他的國際事務能力，強化我國的國際退伍軍人事務交流工作。

Kolas指出，馮世寬主委1945年生，學歷為三軍大學戰爭學院1987年班、三軍大學空軍學院1981年班、空軍軍官學校第48期。其經歷包含：國防安全研究院董事長、國防部部長、漢翔航空工業公司董事長、國防部參謀本部副總參謀長、空軍副總司令、空軍作戰部司令等。

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