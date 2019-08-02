獨家》退輔會主委 外傳馮世寬受青睞

2019-08-02 18:19

〔記者涂鉅旻／台北報導〕前退輔會主委邱國正因國安特勤人員涉嫌私菸案調整職務，已在上周接任國安局長，退輔會主委一職暫時由副主委李文忠暫代。有消息指出，前國防部長、現任國防安全研究院董事長馮世寬，受到層峰青睞，未來有機會接下退輔會主委的職務。

馮世寬退役空軍上將，曾任副參謀總長，退伍後曾到漢翔公司擔任董事長。馮隨後接受蔡英文總統邀請，擔任蔡政府首任國防部長，直到2018年2月，轉任當時剛籌備的國家安全研究院董事長職務，為我國國防部智庫的重要領導者。

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