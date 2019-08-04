馮世寬將接任退輔會主委 預計明天對外發佈

2019-08-04 22:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕前國防部長、現任國防安全研究院董事長馮世寬將接任退輔會主委，該人事預計於明天對外發佈。

由於前國安局長彭勝竹因私菸案請辭，國安局長遺缺由前退輔會主委邱國正接任。邱國正的退輔會主委遺缺，今確定由馮世寬接任。

黨政人士指出，馮世寬期別夠高、軍事歷練非常豐富，曾任國防部長，馮是空軍出身，也歷任很多重要空軍職位，這是此次找馮世寬接任退輔會主委的原因。

黨政人士指出，此外，馮世寬不論是在國防部長任內或部隊內，雖然相當嚴格，但非常關心自己同袍的生活狀況，經常關心同袍的實際生活。

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