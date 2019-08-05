馮世寬 將接任退輔會主委

2019-08-05

〔記者楊淳卉、涂鉅旻／台北報導〕特勤人員私菸案牽動國安、國防相關高層人事案，前國安局長彭勝竹請辭後，原退輔會主委邱國正轉任國安局長，層峰經考量，確定由前國防部長、現任國防安全研究院董事長馮世寬接任退輔會主委。

黨政人士表示，由於馮世寬軍事歷練豐富、期別夠，曾任國防部長及許多重要軍職，且關心同袍生活，因此請馮接掌此職務。此人事案預計今日正式對外公布。

邱國正在上月廿九日轉任國安局長之後，主委由副主委李文忠暫時代理。據了解，層峰鎖定高階退役將領出任此職，或由非國防部編制內的現役上將退伍轉任，因此，除了馮世寬外，包括前國防部軍政副部長蒲澤春及一名曾任職高階聯參、軍種副司令的退役中將，都是潛在人選。

但據了解，高層認為，退輔會一職由退役上將出任才具有「一定份量」，擔綱和退伍軍人之間的溝通橋樑，因此詢問馮世寬意願之後，決定讓馮重返第一線。

現年七十三歲的馮世寬為空軍官校五十六年班，官拜空軍二級上將，軍伍生涯曾擔任上將副參謀總長、空軍中將副司令等。馮世寬退伍後，曾任漢翔公司董事長，隨後離開政、經、軍圈，因自身虔誠的信仰，曾任新北市淡水的宮廟主委。蔡英文總統二○一六年邀馮世寬出任蔡政府首任國防部長，馮於去年二月轉任國防安全研究院董事長。

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