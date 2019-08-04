吃「活魚」有含義？ 柯文哲：我吃什麼都好吃

2019-08-04 20:33

〔記者李容萍／桃園報導〕台北市長柯文哲4日近午來到桃園市龍潭區與活魚業者進行座談表示，此行希望多認識一些朋友，看看從台北的角度有什麼事情可以幫忙，台北是台灣最重要的消費地，台灣要能成為世界級文明國家，台北市可以帶頭提升，產地到消費端都要一條龍式的提升。會後他也留下享用活魚大餐，被問及喜歡吃魚還是吃菜？他大笑表示自己什麼都吃。

柯文哲表示，大家都說台北是台灣的櫥窗，可以在台北展示、消費，而台北消費方式的改變可以影響前面的生產端。台北市最近在推動有機無毒的時候，市府算過農產品從產地到消費大約有4分之1沒吃，運送就損耗一些，還有種的時間不對，有時產量多有時量少。

他還提到，像他在美國的經驗，麥當勞差不多有3分之1是丟掉的，台北市從運送、儲存、烹煮一直到吃完一天170噸廚餘，這些都表示產銷失調，如果吃多少就生產多少、買多少的話，台灣不用生產這麼多，這樣的話，生產單價有調高的可能。他並自爆爆發非洲豬瘟後，他也不敢問這些廚餘都送到哪去？

柯文哲還舉例台北市環南市場花55億元改建，有一次改建前一個晚上6點突擊檢查，他站在那裡看見老鼠跑來跑去，貓卻一旁在睡覺，於是告訴市場管理處說如果花55億元蓋好新市場，不能還是看見老鼠跑來跑去，必須要市場整潔、垃圾不落地、招牌漂亮、交易的時候也要保持乾淨。

要成世界級文明國家 柯文哲：台北市可帶頭

柯文哲強調，台灣要成為世界級的文明國家，不能再有像環南市場肉放在地上、老鼠跑來跑去的情形，要升級，從消費地到產地要一條龍式的升級，大家都要提升，「所以你看台北花卉市場有97％是現場交易，日本關西花卉市場有70％是透過網路平台銷售，這表示台北市花卉市場還要努力」，台灣要成為現代化國家，從生產到消費要一起進步。

他認為，應該透過台北市消費方式的改變，來帶動台灣農漁業都升級，讓台北市有一批人願意改變消費模式，到了一定的程度再影響別人，這就是他最近發明一個「由內而外、由公而私」的戰術。

座談會中，有養殖漁業者提到，希望與台北魚貨交易市場建立起平台，希望協助產銷還有提升或穩定魚貨價格問題，柯文哲現場要求在座的台北魚貨市場代表給予協助，另外，也同意未來花博相關產業活動，規畫協助行銷台灣鯛，鼓勵民眾多食用養殖魚。

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