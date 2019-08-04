尷尬了！號召「你丟我撿」回擊柯黑 僅百餘柯粉響應

2019-08-04 12:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕不滿台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，有網友發起「柯文哲周邊產品拋棄大會」，準備在6日到創黨大會現場台大醫學院國際會議中心，當場「拋棄」柯文哲過去推出的各項周邊產品，包括書籍、T恤、徽章、貼紙等，至今已有7千多名「柯粉轉柯黑」的網友響應。

不干示弱的「柯粉」隨即也在臉書上發起「你丟！我撿！找回良心送愛心」活動，強調「我柯粉我驕傲」，資源循環，永續經營，尷尬的是，目前僅172人會參加，398人有興趣。

不少柯粉互相喊話，這是很棒的環保活動，不要浪費資源；還有網友說「好期待當天可以撿到絕版品」，也有網友趁亂告白「目前最喜歡遶境的阿北周邊唷」。

然而相較於「柯黑」發起的拋棄大會有7千多人響應，柯粉發起的「你丟我撿」活動，至今響應的網友卻僅有172人表示會參加，398人說有興趣，兩者差距相當懸殊，但可以想見創黨大會當天，場內、場外將會是一樣熱鬧。

柯粉俱樂部發言人林珍羽下午受訪則是老神在在表示：「不擔心！」因為對方一如既往是萬人響應、一人到場，畢竟對方本來就是網紅，宣傳的曝光度肯定更高，但是柯粉的黏著度很高，看起來好像只有幾百人響應，通常八成的人都會到，「這就是我們跟他們的差別」。（13︰05補柯粉俱樂部回應）

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