在新潮流選區提名立委？柯文哲：沒那麼嚴重

2019-08-04 11:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市長柯文哲擬組織「台灣民眾黨」，外傳將針對民進黨新潮流的選區，提名30席立委人選。對此，柯文哲表示，他不喜歡新潮流是事實，但不用講到陰謀論。

柯文哲宣布組黨後今天行程滿檔，到新北、桃園「趴趴走」，柯今天上午到板橋天德宮參拜，被問到是否鎖定新潮流選區提名立委？

柯文哲表示，他雖然看新潮流不順眼，但不見得每一個人都是壞人，他對那個流派很不喜歡這是事實，但是不用講到陰謀論，「新潮流的人我一定要提名去把他幹掉，沒到那麼嚴重程度」。

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