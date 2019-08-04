反送中衝突擴大 柯文哲：強大的台灣可給香港保障

2019-08-04 11:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕香港「反送中」運動衝突持續擴大，台北市長柯文哲今天表示，北京政府應嚴肅面對香港問題，在政治與經濟發展間求取平衡，而強大的台灣可以給香港更大的保障。

柯文哲今天至板橋區天德宮參拜，並拜訪地方人士。談到香港反送中爭議，柯文哲表示，香港問題北京政府要很嚴肅面對、思考，目前香港局面就像2013、2014年的台灣，民怨沒有解決，問題不會解決，所以今天這裡抗議、明天那裡抗議，一直在發生。

柯文哲認為，台灣作為華人世界在社會上最先進的地方，在於台灣的民主經驗推動，中國可以參考，台灣30年的民主改革付出的社會成本相對低，才能走到今天，南韓光州事件有如現代版的二二八，還有學生運動丟汽油彈，台灣民主政治雖然不是100分，但相對來講已經算好了。

柯文哲說，傳聞解放軍要入港，作為政治人物，中國高層要有能力反省歷史，看看台灣發生過的事情，看看當年六四發生過的事情，如何處理香港問題，中國的頭腦要清楚一點。

柯文哲強調，他佩服中國的經濟發展，30年來GDP成長9倍，以人類歷史而言非常了不起，但是政治和經濟發展不可能永遠落差那麼大，一定會出問題，經濟發展與政治發展之間，應想辦法求取一個可被人民接受的平衡，強大的台灣可以給香港最大的保障與資源，因為中國處理香港問題時，如果覺得台灣可以輕易幹掉，對香港下手會更重，所以強大的台灣基本上可以給香港更大的保障。

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