聯國提「中國台灣」同婚 紐約辦事處︰台灣不屬中國

2019-08-04 12:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國婦女權能署（UN Women）今（4日）在官方臉書上呼籲平權，列舉同婚合法的國家時，雖以中華民國國旗標示台灣，文字卻註記為「中國的一省」。我駐紐約辦事處留言指正，強調「台灣不是中國的一部分」的既存事實，也批評聯合國傳播謊言，使中國坐收名不符實的好評。

聯合國婦女權能署是聯合國轄下整合促進性別平等和婦女賦權的單位，今年4月在推特上介紹我國首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判與主審劉柏君時，才因附註「台灣為中國的一省」的矮化作法，引發劉本人和大批網友抗議。UN Women後移除「中國的一省（Province of China）」，改稱「中華台北」。

沒想到UN Women又重蹈覆轍，UN Women今在官方臉書上呼籲平權，「所有人都應能夠自由選擇與誰、在何時、或甚至是否進入一段伴侶關係」。配圖並以多國國旗縮圖，肯定已通過同婚的國家。UN Women再次施以矮化作法，雖以中華民國國旗標示台灣，但文字卻註記為「中國的一省」。

我駐紐約辦事處已在該文下留言指正，強調「台灣不是中國的一部分」的既存事實，也批評聯合國傳播謊言，使中國坐收名不符實的好評。外交部今表示，已指示駐紐約辦事處向聯合國表達關切及抗議，並要求更正。

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