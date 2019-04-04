獲聯合國殊榮 劉柏君：請別孤立台灣，我們可以回饋世界

2019-04-04 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕電視劇《通靈少女》的原型人物—劉柏君（索菲亞），是台灣第一位棒球主審，3月中更獲頒聯合國的國際奧會女性與體育獎，日前她分享受聯合國採訪經驗表示，「請讓我們台灣人參與國際事務，台灣人可以回饋這個世界」。

寶島聯播網主持人鄭弘儀日前請到劉柏君分享經驗，劉柏君表示，聯合國的官方媒體又另外為她做了一個小時的訪談，當媒體問及劉柏君有沒有什麼需要補充的？劉柏君回應，「台灣人很善良、很勤奮，對於國際間發生困難或災難，台灣人也樂善好施，那為什麼把我們2300萬人孤立了呢?請讓我們台灣人參與國際事務，台灣人可以回饋這個世界。」

劉柏君去年在《富比士》中的「國際體壇最具影響力女性」榮獲第19名，上月又獲頒「國際奧會女性與體育獎」，她在紐約聯合國總部受獎致詞時，沒有帶稿上台，當時外國人們驚訝道「妳不用帶稿上去致詞？」，劉柏君霸氣回應，「這輩子能以台灣人身分在聯合國發表致詞，怎麼會需要稿子？」

另外，今天（4）日下午，劉柏君在臉書號召大家，在一篇刊有她自己的UN WOMEN推特新聞底下留言，「台灣不是中國的一省」，她表示，「自己的台灣自己發聲」、「母親的名字叫台灣」，盼聯合國婦女權能署能看見台灣發聲。

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