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曝國民黨人「跑路」2大趨勢 林俊憲：黃紹庭在中國是司法黑洞

立法委員林俊憲。（資料照，記者叢昌瑾攝）

立法委員林俊憲。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2024/09/27 20:57

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨高雄市議員黃紹庭涉浮報助理費被檢調追查，傳出在檢調上門稽查前一刻提早搭機前往中國，黃發聲明否認「聞風落跑」。民進黨立委林俊憲今（27日）指出，中國對台灣而言是「司法黑洞」，無法得知黃紹庭在做什麼，進一步檢視國民黨人的「跑路」紀錄，竟呈現「小咖化」和「中國化」的趨勢。

黃紹庭今隔海發出聲明，強調昨天出國是既定個人行程，有主動致電檢調承辦人員說明行程，待事務處理完畢後，這一、兩天就會返國，並立即到案說明。但雄檢指出，昨天發動執行搜索時，專案小組成員一直無法與黃紹庭取得聯繫，直到昨晚7點35分，黃才回撥調查官所留的電話，聲稱會儘快回國到案配合調查，但迄今仍未到案。

對此，林俊憲在臉書撰文直言，中國國民黨人出事逃回中國，這就叫背後有個強大的祖國。黃紹庭雖然宣稱要回來，但他在中國做了什麼？隱藏什麼？就不得而知了。

林俊憲說，畢竟中國對台灣而言是「司法黑洞」，當然不可能配合台灣檢調的調查，而黃在搜索一小時前的清晨離開，只能說真是巧。

接著，林俊憲盤點，看看國民黨先賢們的紀錄，可以看出這20年來，跑路者有「小咖化」、「中國化」的趨勢，早年都是高官逃往美加，到最近幾年變成地方民代或官員親人，而且連爺爺去探路後，目的地改為溫暖的祖國，乾脆一起在那邊組個黨部來接頭。

林俊憲提到，以後國民黨提一些什麼加強與對岸交流的提案，大家也別見怪，「不見得是親中，單純為自己留後路方便罷了」。

林俊憲分析國民黨人「跑路」紀錄，發現有「小咖化」和「中國化」的趨勢。 （圖取自林俊憲臉書）

林俊憲分析國民黨人「跑路」紀錄，發現有「小咖化」和「中國化」的趨勢。 （圖取自林俊憲臉書）

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