接見周大觀熱愛生命獎得主 賴清德：帶給無數人希望與力量

周大觀文教基金會創辦人周進華（左一）陪同全球熱愛生命獎章得主們赴總統府，總統賴清德肯定得主們為他人帶來希望和力量。（周大觀文教基金會、總統府提供）

2024/09/27 21:07

〔記者林曉雲／台北報導〕「第27屆全球熱愛生命獎章」得主暨家屬，今日在衛福部次長周志浩陪同下赴總統府，總統賴清德表示，生命獎章所有得主克服個人困境、創造屬於自己的生命價值，並透過自身故事帶給無數人希望與力量，政府也會針對大家關切的各項議題，凝聚社會共識，並持續提供國人所需的支持，期盼打造更具包容、充滿關懷的社會。

賴清德表示，周大觀基金會成立27年來，秉持大觀熱愛生命的精神，持續透過這個獎項向全世界傳遞各個得獎人的故事，激勵了無數人，能夠勇敢面對生命的挑戰，今年24位獎章得主，從將近3500人的競爭中脫穎而出，大家不僅僅在教育、醫療、藝術及公益等領域，克服個人的困境、創造屬於自己的生命價值，也為其他人帶來更多希望與力量，意義非凡。

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周大觀文教基金會創辦人周進華則表示，非常感恩每位全球熱愛生命獎章得主，用不同生命領域—分秒必爭全力以赴，展開全球共好的行動，見證地球一家．生命無限寬。

得主之一穆罕默德．雷茲萬（Mohammed Rezwan）是一位建築師，面對全球氣候變遷的嚴峻考驗，以建築專業為80多萬名孟加拉學童打造「水上漂浮學校」，希望讓更多學生獲得教育的機會；而無國界記者梅蘇恩．伯克達爾（MaysounBerkdar），面對獨裁政權的打壓，依然堅持為難民發聲，號召全球關注難民議題。

我國得主江秀真是首位完成攀登世界7大洲7頂峰的女性登山家，不只追求個人成績的突破，並且持續透過校園演講，推廣登山安全及生命教育，鼓勵更多年輕人勇敢追求夢想；而在藝術領域不向罕病低頭的徐若鈞，不僅入選各大美展，更擔任金門、新竹鐵道村及台北寶藏巖的駐村藝術家，持續透過作品向社會展現生命的韌性。

賴清德表示，面對氣候變遷的挑戰，總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，持續推動能源轉型、加強因應氣候變遷風險的調適機制，並且針對減碳目標凝聚社會共識，讓國家能夠永續發展，如同大家的努力和付出，政府的責任也是持續提供國人所需的支持，並且打造一個更具包容、充滿關懷的社會。

周大觀文教基金會陪同全球熱愛生命獎章得主赴總統府，總統賴清德肯定周大觀基金會成立27年來激勵無數人。（周大觀文教基金會、總統府提供）

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