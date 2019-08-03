中國禁來台自由行 柯文哲：不智的行為

2019-08-03 22:24

〔記者林家宇／台北報導〕中國對國內47個城市執行台灣自由行禁令，我方祭出36億元補助反制。台北市長柯文哲認為中國的行為「不智」，但也強調對方可以出牌，我方則要應對。

柯文哲說，雖然團客仍能遊台，但還是會控制旅客數量，且用團客可以控制行程，決定目的地，柯P認為「這些都是不智的行為」，但也強調，「他可以出牌，我們要應對。」

柯文哲還提到，今天在市長室會議已經下指令，「先算看看衝擊有多大，台北市的觀光產業要怎麼做應變，還是要有個對策。」

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