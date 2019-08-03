中國攻擊小英卻打到國民黨 范世平預測習近平會…

2019-08-03 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣師範大學政治學研究所教授范世平今（3）日發文分析，中國暫停發放47省市赴台自由行許可證，原本想打擊總統蔡英文，但「無差別攻擊」卻讓藍營受挫，蔡更「撿到槍」走出私菸案陰霾，中共根本是「制度性犯傻」。范世平預測，「等著看，習到明年大選前還會給蔡禮物。」

台師大政研所范世平今天發臉書說，中共上月（7）底無預警宣布8月起暫停開放台灣自由行，反而凸顯蔡實施的「觀光市場分散」是正確的，近年韓國、俄羅斯、港澳與東南亞觀光客都大幅增加，中國團客減少，台灣人對中共禁自由行早有心理準備；每到大選前，中國都會限制觀光客來台，台灣人早就見怪不怪。

范世平寫道，自由行的消費區域分散，影響力零散在旅社、夜市等，目標不集中也不顯著；團客與遊覽車、免稅店、飯店與餐廳直接相關，所以中國團客不來，對經濟衝擊與媒體效果較散客大很多。

范世平認為，中共這次禁自由行，是再度不管藍營死活的「無差別攻擊」。自由行仰賴大眾交通，多以大都市為主，特別是台北、台中與高雄，受害者是柯文哲、盧秀燕與韓國瑜等「好夥伴」，難怪韓呼籲中共「民進黨不等於台灣人」，因為他「人進來」政策面臨跳票。另一個受害者是金門，中國客佔「小三通」45％，其中自由行更佔70％，難怪縣長楊鎮浯指出「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」不同。

文中也說，中共想藉經濟打壓台灣，反讓蔡英文再度「撿到槍」成為「辣台妹」，蘇貞昌、陸委會也開罵，如此一來，蔡也能走出私菸案陰霾。這不是中共第一次「制度性犯傻」，今年初中國國家主席習近平提出「一國兩制台灣方案」，讓蔡英文有機會強硬回應，民調振衰起敝。不過沒人敢跟志大才疏的習近平講真話，導致中共一錯再錯，范世平大膽預測，「等著看，習到明年大選前還會給蔡禮物。」

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