中國限縮旅客來台 林佳龍：毋免驚！

2019-08-03 17:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕中國限縮旅客來台，但交通部長林佳龍今（3）日說，中國來台旅客逐年減少，國際觀光客卻逐年攀升，中國打壓「毋免驚」。他也呼籲國人9到12月，響應交通部推出的秋冬國旅獎助，體驗台灣的美好！

林佳龍在臉書上說，中國旅客佔所有國際觀光客比例由2015年的接近40%，逐年減少到2018年的25%，人數從351萬減少到269萬；但國際觀光客造訪台灣的人次卻逐年攀升，從2015年1043萬增加到2018年1106萬，顯示中國以外國家旅客人次、比例都提高。

他又說，大家都知道雞蛋不能放在同個籃子裡。分散風險，從高度依賴中國，移轉到加強日韓、港澳、東協、歐美與其他國家的宣傳，是近幾年的政策，也已經看到成效。而因應多次大選前，中國都會限縮旅客來台，我們也有腹案。

林佳龍強調，不讓觀光業孤軍奮戰，交通部觀光局會強化對其他國家行銷台灣觀光，另外，在秋冬季推出促進國旅的措施，搭配經濟部商圈及觀光工廠、農委會休閒農場等促進消費措施，彌補中國旅客的缺口。舒適的秋冬季節，希望國人都能體驗台灣的美好。

網友也紛紛留言：「真的～各國觀光客人都喜歡台灣，台灣也喜歡歐美，東南亞國家旅遊。我甘願去友善歐美國家，就是不喜歡去中國」、「還好前幾年有趁機順應改善體質。產業轉型加油！擺脫被鄰國勒索的惡性循環，解綁以提升品質打造更棒的台灣品牌！」

還有網友調侃說，「台灣沒有中客這件事就是一個賣點了」、「雞蛋不放在同個籃子的道理都不懂，單靠某國的觀光政策是很有問題的」、「在歐美應該可以用這個作號召，想要平靜美好的旅程嗎？台灣是你最好的選擇，世界上唯一沒有中國遊客的地方。」

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