解答韓國瑜為何引起共鳴 加國教授分析「韓粉理解模式」

2019-07-31 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大約克大學副教授沈榮欽日前分析認為，台北市長柯文哲不算特別聰明的人，多以「雞湯語錄題庫」應付不同類型的訪問，容易預測；高雄市長韓國瑜說話則「缺乏邏輯、漏洞百出」，但韓粉仍能產生共鳴的原因在於，他們不需要邏輯一致的論述，只需要特定的關鍵詞，就能自動串連成意思。

沈榮欽昨（30）日發臉書，前陣子他沒看完韓國瑜的專訪，因為韓「說話缺乏邏輯、漏洞百出，令人難以卒睹」。當記者問是否因長相英俊成為婦女選票吸票機，韓國瑜認為記者過譽，進而提及年長韓粉的特色，表示「因為人往高處走，水往低處流，到了一個年紀都會擔心下一代」。

沈榮欽寫道，「人往高處走，水往低處流」與「到了一個年紀都會擔心下一代」之間沒有邏輯關係，但後來發現「人往高處走，水往低處流」在很多台灣人心中不只是個人奮發向上的意思，還包括父母對子女的期望，是文化上約定俗成的弦外之音。

沈榮欽分析，正因為他「理性」，試圖在句子間找出邏輯關係；但韓國瑜是在約定俗成中，丟出一個個關鍵詞傳遞訊息，韓粉不需要一篇首尾連貫、邏輯一致的論述，他們只需要特定的關鍵詞，就能自動串連成一塊一塊的意思，進而產生共鳴。

沈榮欽說，這恐怕也是為什麼很多韓粉聽完韓國瑜訪問後，無法明確提綱挈領、一一條列，卻都對韓國瑜個人產生共同印象的原因，也是為何韓國瑜特別能喚起韓粉情緒的原因之一。

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