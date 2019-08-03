外長霸氣嗆中國登《華時》陳芳明：習近平最怕「這件事」

2019-08-03 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方1日起暫停發放47省市來台自由行簽證，我國外交部長吳釗燮透過推特怒嗆中國：「是在怕什麼？」美國《華盛頓時報》則於2日的國際版刊頭刊登此訊息。對此，政大台文所專任教授、作家陳芳明表示，民主使台灣人走遍天下，「只有中國關起門來，只因為習近平非常害怕民主生活」。

陳芳明在臉書表示，外交部長吳釗燮，在推特發文之後，《華盛頓時報》又給予發表。他質問北京禁止中客來台，到底是在怕什麼。這是霸氣十足的回應，台灣的開放民主，使所有島上人民變得毫不畏懼。

陳芳明強調，因為民主，使台灣人走遍天下，所有國家的國門都為我們開啟。只有中國關起門來，只因為中國國家主席習近平非常害怕民主生活。「他們一國兩制的閉門政策，已經使香港人民力量崛起。現在北京可能還要關得更緊吧」。

中國上月底宣布8月1日起，境內47座城市窗口停止發放赴台簽證，吳釗燮當天透過推特回應：「中國禁止了中國人民來台灣自由行，多令人難過啊！」他也強調，中國人民應被允許和越來越多來自世界各地的旅客一起，體驗一個以自由、開放以及包容為常態的國家。

駐美代表處在臉書粉專貼出《華盛頓時報》8月2日國際版紙本頁面，除附上吳釗燮7月31日在推特的文章，也介紹他是台灣外交部長，其中文末向中國嗆聲「是在怕什麼？（What's to fear?）」更讓人印象深刻。

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