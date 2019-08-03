我F16飛行員在美與美軍F15對抗演練 雙方各有勝負

2019-08-03 10:12

〔記者羅添斌／台北報導〕我國空軍長期派出F16戰機飛行員在美國接受訓練，據軍方高層官員透露，我飛行員在美訓練期間，除了在路克基地訓練之外，每年還會有特殊的移地訓練，並在美方安排下進行與美軍F15戰機的對抗演練，官員表示，儘管兩款戰機大小丶性能及戰力有所差距，但在對抗演練的部分戰術課目上，我國飛行員以靈活的因應作為，仍保有部分優勢。

官員表示，我F16飛行員長期在美國亞利桑那州的路克基地受訓，由於路克基地將換裝為以F35戰機為主的訓練基地，因此美軍F16訓練基地的F16部隊將會遷移到同一州的土桑基地，預計兩年內就會完成搬遷，屆時我空軍F16飛行員也會隨同遷移。

他指出，我飛行員在路克基地受訓，主要項目包括空對面丶空對空基礎訓練，以及各項戰術攔截演練，此外，還有強調結合實戰場景，依敵我情報分析進行的戰術訓練，在這部分，就會與路克基地內美軍的F16戰機進行紅藍對抗演練。

此外，官員指出，美方還特別安排我國飛行員（連同F16戰機）到位在加州的空軍基地進行移地訓練，每次為期10到12天，移地訓練強調結合實戰場景，依敵我情報分析、機種優劣等規劃戰術執行方式，並且是以非教條原則方式實施提示，移地訓練期間會與美軍F15戰機執行不同機種對抗及低空攻擊航線操作。

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