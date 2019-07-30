F16試射魚叉飛彈 演練炸登陸船團

2019-07-30

〔記者游太郎、涂鉅旻／綜合報導〕國防部因應中國以「遼寧號」航空母艦為主的船團攻擊，昨天上午出動F-16機隊進行對海攻擊演練，首次一口氣試射兩枚空射型魚叉飛彈，針對兩艘退役的中字號登陸艦實施攻擊，再以二千磅炸彈模擬轟炸登陸船團，成功驗證今年漢光演習期間提出的空對海攻擊戰術。

配掛二千磅炸彈炸沉靶艦 驗證空對海攻擊戰術

昨天清晨五時許，空軍花蓮基地異常忙碌，二架左翼下各掛載一枚空射型魚叉飛彈及雙油箱的雙座型F-16戰機，地勤人員在機堡完成掛載後，緩緩駛入大坪實施起飛前最後檢整，六時廿分接獲命令緊急升空，模擬對東南海域的敵軍船團進行攻擊，目標是高價值的海上目標，據透露，其實就是模擬鎖定遼寧艦及護衛船團實施攻擊。

第一波模擬攻擊於七時廿分完成，二架F-16完成任務順利返航，但此趟未進行實彈試射，以模擬攻擊航線及閃避敵軍船團對空防護射擊演練為主。

RF16掛載偵照莢艙 模擬戰術偵照

八時卅五分，二架F-16再度升空，再度針對船團主要目標實施攻擊，這也是二○○一年空軍試射空射型魚叉飛彈後，首度由二架F-16先後發射魚叉飛彈，也是針對今年漢光演習的對海攻擊科目進行實彈演練。九時四十分二機平安返航，左翼下掛載的魚叉飛彈也完成發射攻擊，順利完成試射任務。

除了試射魚叉飛彈外，空軍還出動二架RF-16戰機掛載偵照莢艙，模擬針對敵軍船團實施戰術偵照，做為我軍對海、反登陸作戰時的參考，隨後四架F-16各掛載二枚二千磅炸彈，針對登陸船團實施攻擊，直接炸沉模擬「遼寧號」航空母艦船團的兩艘靶艦，規模也是歷年來罕見。

國防部為了提升F-16制海戰力，特別向美國購買空射型的魚叉飛彈，為全球第二個在F-16上掛載魚叉飛彈的國家。民國九十年間，首次進行的實彈射試即由現任空軍司令熊厚基上將（當時為中校隊長）擔綱。

據指出，這次F-16的攻艦模式，曾在今年漢光演習中提出戰術構想，昨天則是實彈測試，並出動二艘已退

役的中字號登陸艦擔任靶艦。

九鵬基地實彈射擊 傳出動天弓

另一方面，國軍昨也在九鵬基地進行實彈射擊訓練。由於漁業署「射擊通報」所揭資訊顯示，軍方此次演訓的射高為「無限高」，外界研判，現役的天弓飛彈可能在此次演訓之列。

由於中國近期在舟山群島與東山島海域舉行軍事演習，國軍相關演練有無針對性，也引起各界關注。

不過，國防部對此相當低調，稱此為年度例行性訓練，外界勿多做聯想。

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