對台軍售F-16重大進展！華府專家：美方近期批准

2019-07-23 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕我國防部採購66架的F-16戰機，銷售計畫將會有所進展。旅美的台海安全研析中心主任梅復興今天表示，美國將在近期宣布批准對台灣出售F-16戰機，且價格約在100億美元（約新台幣3000億元）以下。

梅復興今天在臉書上表示，實際負責審核此案的美方人士向他透露，「跨部會審查基本上已完成，且對國會的非正式知會與簡報（informal/pre-notification），正於我們談話的此刻進行中！」梅復興說，預期行政部門會在7月底前後正式通告國會，唯一無法預知的變數就是美國總統川普，像是之前M1A2戰車與各種陸用飛彈的對台軍售案，因為受到貿易協定變卦和川普政府內部意見分歧而延宕，直到G20峰會後的7月上旬才送交國會。

有關本次即將批准的F-16軍售案價格，梅復興指出，過去2個月來從原先的80億美元左右（約新台幣2400餘億元），已增加近二成，根據美方多位可靠人士指出「確定會低於100億美元（約新台幣3000億元）」，與日前媒體報導報價已提高至台幣2800億元 （約新台幣93億美元）的說法基本上相符。

華府政策人士向梅復興透露，其中約有10億美元左右將是供F-16用的武器彈藥。梅復興說，根據可靠訊息指出，本次的武器彈藥包裹主要還是續購之前就已批准過的各型空對空，空對面飛彈與精準導引彈械，至少到目前為止尚未聽聞會包含新種類的空對面用遙攻武器，不過國軍仍在努力爭取一些新型反制能力，包括先進空射誘餌以及之前未批准的AGM-158，AGM-84K等武器。

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