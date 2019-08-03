獨家》反制中國威脅 我提出與美大型軍機對抗演練

2019-08-03 10:56

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〔記者羅添斌／台北報導〕中國對台軍事威脅增溫，多次派出機艦編隊繞台演訓，在中國新式艦載戰機陸續服役後，對台威脅更大，軍方高層官員透露，我方已向美方表達需求，希望美方能夠同意安排，讓我國在美受訓的F16戰機飛行員，能夠有機會在美國與美軍包括F18戰機在內的航空母艦艦載戰機進行對抗戰術演練，藉由模擬實戰對抗演練，吸取作戰經驗，達到備戰維護台海安全的目的。

官員表示，我國在美受訓F16飛行員，在美國主要接受的是對空作戰的訓練，不管是目前的美國路克基地，或是即將遷移到的土桑基地，都是以對空作戰訓練為主，即便是每年經由美方安排到加州空軍基地進行移地訓練，項目仍是對空作戰訓練，由於台灣為海島型國家，又面臨中國機艦繞台演訓的威脅，當前最重要的是如何強化制海作戰，這部分將是台美軍事合作的重點。

官員指出，我國空軍每年都會派出專聯合督考小組到美國實地訪察F16飛行員訓練成效，並向空軍司令部丶國防部提出檢討及建議報告，在最近一兩年的報告中，確實提到這項需求與建議。

官員說，我方已向美方表達台灣的需求與建議，我空軍派駐在美軍路克基地人員在執行移地訓練時，希望美方能夠同意優先選擇以美國臨海的基地為主，並且可以協調與美國海軍執行飛行訓練交流，最好是可以與美國海軍的F18艦載戰機進行模擬對抗演練。官員認為，一方面可提升協同作戰能力，另一方面更能透過訓練交流，獲得制海作戰觀念，提升我國空軍部隊對海作戰能力。

他表示，如果美方無法配合，另一個選項則是可以選擇與大型戰機或具電戰能力的基地，以增加空軍人員場景模擬的經驗。

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