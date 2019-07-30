紐時：軍售台灣F-16案延宕 美兩黨議員齊轟川普

2019-07-30 21:37

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕紐約時報30日報導，3名國會官員透露，在數名貿易顧問向美國總統川普提出異議後，美國對台出售新型F-16戰機案已被暫時擱置。共和、民主兩黨議員強調，川普政府不應推遲對台軍售，否則會讓人質疑美方可能將該軍售案當作美中談判的籌碼之一，或企圖避免此案影響到美中貿易協議的簽訂；川普政府任何企圖推遲對台軍售案的舉動，都可能招致國會強烈反對。

共和黨德州聯邦眾議員、眾議院外交委員會資深成員麥考爾（Michael McCaul）29日告訴紐時，「我們對軍售台灣的支持並非取決於（川普當局）與北京的協商，我希望國務院盡速推進對台軍售案」。民主黨籍新澤西州聯邦參議員、參議院外交委員會資深成員梅南德茲（Robert Menendez）則說，「台灣的防衛不能被當成與中國獨裁政權交換的籌碼。」

知情人士透露，金額達80億美元（約2500億新台幣）的F-16戰機軍售案，目前尚未正式通告國會，而參、眾兩院的休會時間直到9月9日。國會官員表示，他希望國家安全顧問波頓或國務卿龐皮歐，能向川普進言，盡快批准這筆軍售案。美國貿易代表萊席爾的發言人則堅稱，萊席爾並未建議將對台軍售案作為美中談判的籌碼。國務院、財政部則拒絕發表評論。

美中貿易談判30日、31日在中國上海舉行，與會者包括美國財政部長努勤、美國貿易代表萊席爾等人。此前，美國國務院本月初甫批准108輛M1A2T戰車、刺針飛彈、拖式飛彈、標槍飛彈等4項對台軍售案，共27億美元，成為川普政府的第4次對台軍售。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法