美媒爆川普擱置F-16V戰機案 外交部：美方審查中

2019-07-31 10:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕美媒報導川普政府暫時擱置對台F-16戰機案。外交部今天表示，川普總統上任以來美方以四度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持。對於我國向美方正式提出採購F-16V戰機，外交部說，我方持續就該案與美方保持密切協調聯繫，美方目前正在進行相關審查程序。

《紐約時報》30日報導引述3名國會官員指出，在數名貿易顧問向美國總統川普提出異議後，美國對台出售新型F-16戰機案已被暫時擱置。

共和、民主兩黨議員強調，川普政府不應推遲對台軍售，否則會讓人質疑美方可能將該軍售案當作美中談判的籌碼之一，或企圖避免此案影響到美中貿易協議的簽訂；川普政府任何企圖推遲對台軍售案的舉動，都可能招致國會強烈反對。

外交部今天對此重申，台美關係緊密友好，川普總統上任以來，美國政府高層已多次公開重申《台灣關係法》，美方並已四度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持。

外交部說，我國政府向美方正式提出採購F-16V戰機的「發價書需求信函」後，持續就該案與美方保持密切協調聯繫，美方並刻正進行相關審查程序，目前沒有進一步資訊提供。

外交部同時補充指出，中國軍事挑釁舉措在在彰顯我強化空防能力的重要性，未來我國政府亦將持續在台美良好互動基礎上，持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

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