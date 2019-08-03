他冷冷一段發言嗆爆中國國民黨 謝震武喊：我欣賞你！

2019-08-03 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕永齡基金會執行長劉宥彤與國民黨立委陳學聖，2日在政論節目中，數度就國民黨內初選中落敗的郭台銘與出線的高雄市長韓國瑜，2人間的關係展開言詞交鋒。在場來賓、台北市政府副發言人陳冠廷在發言時，突然冷冷說出一段話嗆爆中國國民黨，讓主持人謝震武當場喊「我欣賞你」！

「新聞面對面」2日播出的節目中，原本都只是在一邊旁聽的陳冠廷，在發言時不顧身邊就坐著藍營人士，突然冷冷地說，剛才突然發現中國國民黨有很多兄弟，每個兄弟都在互相中傷對方，「我是覺得還滿訝異的，這是兄弟的作為嗎」？鋒利的言詞引起現場多人倒抽一口氣。

陳冠廷繼續說，這表示這些兄弟沒有共同的價值，「那為什麼還在同一個政黨裡面呢」？講到此處，讓主持人謝震武情不自禁表示「我欣賞你」！陳冠廷指出，他並非對在場的劉宥彤喊話，而是針對所有中國國民黨的民眾，希望了解一下這個中國國民黨，到底是什麼樣的一個機制、什麼樣的一個政黨、代表什麼樣的一個價值？以及國民黨存在的目的？又要走向何處？

對於謝震武詢問，韓、郭二人，已經根本不是同一掛的人了嗎？陳冠廷回答，他們要解釋清楚，如果他們要合流的話，原因是什麼？「是對國政有一樣的價值嗎？現在很明顯的不同」！

陳冠廷說，郭台銘立場很清楚的是反紅媒，韓國瑜則是沒有清晰的將自己立場表達出來，「這個部分就有很大的分歧」。至於郭、柯會不會在一起？陳冠廷說，現在還不清楚，因為兩人還沒面對面地面談，柯文哲組新政黨的黨綱、黨章、政策價值、目的也還沒出來，在這之後，「我相信郭董事長、或執行長就能更清晰的了解到這個政黨代表的價值，跟他們符不符合」。

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