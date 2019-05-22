韓民調往下掉？ 謝震武點出「2件事」：當初提醒多少次！

2019-05-22 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後爭議不斷，這樣的表現也反映在民調上。近日韓國瑜的民調領先幅度已不若以往，主持人謝震武就在節目上表示，這種現象是一種「警訊」。謝指出，韓國瑜本來應該把現有的時間表現，但是在很多事情上卻處理不當。謝震武更直言「當初提醒了多少次，市政是最重要的一點」！

在21日播出的政論節目「新聞面對面」中，主持人謝震武指出，在最近的民調中，就算韓國瑜仍是第一，和第二名的差距也漸漸被縮小，「這是一種警訊」。謝震武表示，即便韓國瑜能在7月黨內初選出線，但他接下來8月、9月、10月還是要「全國跑」，而他本來應該把握現有的時間拿出好表現，但是卻一再爆出爭議。

謝震武表示，「我們當初提醒多少次，市政是最重要的一點」，結果韓國瑜12月25日上任到現在半年左右的時間，「有多少好機會浪費掉了？」謝震武指出，第一點就是全中運那次，「多少孩子在下面，結果他上來致詞1分鐘，選手都還沒進來他就走人」；謝震武接著提到韓國瑜議會表現，直言韓國瑜兩個禮拜內「自經區」、「站站坐坐」等事件，已不單單是在「浪費時間」，而「是往下」！

謝震武認為，韓國瑜不管在情緒管理，還是在市政上，等於是浪費掉了這些時間，於是他又想用接下來的時間用「高雄機場」、「500萬人口」議題，想告訴人民「我是有願景的」，來挽回支持；對此，來賓資深媒體人尚毅夫則直言，要用後面講的話彌補前面的言行，「我覺得那彌補空間沒有那麼大，他能彌補的有限」。

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