高雄市府為「小三通」道歉 謝震武：認錯能否乾脆一點？

2019-06-28 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後爭議不斷。日前高市府觀光局長潘恒旭出席「高雄小三通」，引起社會譁然，事後韓國瑜、潘恒旭也出面道歉。對此，節目主持人謝震武在政論節目中直接表示，「以後可不可以跟他們講一下，就是認錯漂亮一點、乾脆一點」？

28日播出的政論節目「新聞面對面」中，談到韓國瑜近期因「反送中」、「登革熱」、「畢業生嗆韓」以及日前潘恒旭出席「小三通」活動事件爭議不斷。來賓台北市議員徐巧芯認為，潘局長這次已經出來認錯，事件未必會延燒到韓國瑜身上，不過她也坦言，其實這一波以來，中間選民「已經消得也差不多了」。

徐巧芯說，這一次事件，因為潘恒旭自己出來認錯，傷害不一定會擴及到韓國瑜身上，但未來若接二連三發生類似事情，就會累積到韓國瑜身上。此時，主持人謝震武發言表示，「以後可不可以跟他們講一下，就是認錯漂亮一點、乾脆一點」？

謝震武表示，潘局長在一開始的時候說大家斷章取義，講了一堆的話，等到後來事情真的大條了，他才出來說要承擔。謝震武指出，「而且中間那個過程，他（潘）還講了什麼沒看到布條，沒什麼什麼...」。

謝震武說，「其實我一開始就講，這件事情傷的是整個這些官員的誠信問題」。謝震武說，頻良心講，雖然當官了，也許官沒有管到那邊，他（潘恒旭）不像我們當律師的，或長期作政論節目，我們知道。「但你不知道，你就出來講說真的誤闖叢林，就這樣子，希望大家不要無限上綱，講完這個就OK了」！

謝震武表示，後面也不要再講說「沒有看到前面的布條」，逼大家把他的字詞內容講出來，「結果他還講到小三通」，謝震武感嘆，「這就沒有意義，而且你會影響到的是，以後你說的話誰信？那個是誠信問題，你知道嗎」？

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