「高雄小三通」被市府切割 潘恒旭：「市長知道這件事」

2019-06-26 10:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕捲入「高雄小三通」事件的高市觀光局長潘恒旭，遭高市府切割指潘恒旭是以「個人名義」參加，外界要他拿出假單。對此，潘強調他昨天有請事假1小時。至於出席此活動，韓國瑜知道嗎？有事先報告過嗎？潘恒旭表示「市長知道這件事」，但後來又解釋說，韓國瑜是事後才知道這個活動。

潘恒旭昨天出席海運公司主辦的小三通首航典禮，被爆是一家已解散、未合法申請航線，又承租曾走私船舶的業者，高市府也聲明切割指潘以「個人名義」參加，並非代表市府。

針對外界質疑，潘恒旭若是私人身分出席，是否請假？潘今早受訪時強調，昨天有請事假1小時。記者問他說，一小時夠嗎？他回說「夠啊」。

針對這次的軒然大波，潘恒旭表示，因為心軟，去參加這樣活動，讓中央撿到槍炮打高雄市政府，對這件事情感到不好意思。

至於高市府是否切割？潘恒旭說其實沒有切割，「本來就是我個人行程，沒有所謂切不切割，市府與觀光局跟這樣活動，我就是應邀出席的角色」。

媒體問說：「現在會覺得昨天活動不恰當嗎？」潘答稱，政府應傾聽人民想要兩岸交流的心聲，至於合不合法？他們循正常管道去出席，「下次類似活動，我會比較詳細去Check該完備的法律措施。」

至於出席此活動，韓國瑜知道嗎？有事先報告過嗎？潘恒旭強調「市長知道這件事」，媒體問說「市長有叮嚀要注意什麼嗎？」潘回說「沒有叮嚀什麼」，這件事從頭到尾，就是他私人行程。

潘的說法讓媒體誤以為韓國瑜事先知情，但潘恒旭事後解釋說，韓國瑜是事後才知道這個活動。另對於部分網友要潘恒旭請辭負責，他強調不會辭職，會繼續留在崗位上拚觀光。

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