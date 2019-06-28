獨家》高雄檢警著手偵辦「小三通騙局」 將約談潘恒旭

2019-06-28 12:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方今接受檢方指揮，正式展開調查「小三通騙局」，警方陸續訪談「首航」在場人士，包括觀光局長潘恒旭，檢方也將通知立委、議員說明，列為「關係人」，檢方表示，詐欺罪屬於刑法特別規定可罰未遂犯，不一定要有「被害人」，只要舉證有「著手」行為，關係人即成證人。

觀光局長潘恒旭、立委黃昭順等人，因出席上和海運主辦的「高雄旗津-溫州洞頭小三通首航典禮」，被陸委會查出上和海運早已解散，宣稱首航的2艘船也未向航港局申請航線。究竟是意圖營造「發大財」假象？還是有人想利用民代、高官詐騙吸金？雄檢分案今指揮警方偵辦。

「小三通騙局」尚無被害人出面，檢警被質疑查假的，雄檢強調詐欺罪有處罰未遂犯，行為人只要是基於詐欺之故意與不法所有意圖而著手施行詐術，而使相對人陷於錯誤，縱使相對人未實際交付財物，或者行為人未實際獲得財產利益，仍舊構成詐欺未遂而須加以處罰，關鍵在於有無「著手」行詐，關係人隨時可改為證人，當然，也不排除已有被害人，均待警方訪查釐清。

高市警方今接受檢方指揮，除展開大規模訪查、筆錄，包括活動主辦單位「中國夢促進會」幹部、理事長，因該會於2015年獲准成立後，就沒有再提供財報或舉辦其他活動，內政部也將要求協會說明與中國合作行為，是否曾取得政府許可，檢警也要調查有無偽造文書嫌疑；另因市議員林智鴻告發違反兩岸人民關係條例等罪嫌，檢方已分案調查。

據了解，上和海運曾經營高雄往返金門、馬祖等離島航線，目前已無相關航權，上和海運旗下的上和盛輪2016年間航行安平港─金門─廈門航線，主要載運雲嘉南農漁特產品，貨物先在金門卸貨，再依相關法令規定運送到廈門，是政府核准的航線，但目前已無航行。

「小三通騙局」一案引起社會不安，捲入事件的觀光局長潘恒旭，不但被高市府切割，也被綠營市議員和韓粉要求下台負責，潘卻反嗆要他下台的綠營議員，請他們先去幹掉陳其邁，就有機會出來選市長，等當上高雄市長後，就能任命自己的觀光局長。

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