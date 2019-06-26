「高雄小三通」風波 韓國瑜：會請葉匡時調查

2019-06-26 11:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市觀光局長潘恒旭昨天捲入的「高雄小三通」風波，引起陸委會砲轟，高雄市長韓國瑜今早受訪時，僅強調這個案子會請副市長葉匡時整個做完整調查，另外相關局處對於以後參加的活動，自己要謹慎小心。

潘恒旭昨天出席海運公司主辦的小三通首航典禮，被爆是一家已解散、未合法申請航線，高市府也聲明切割指潘以「個人名義」參加，並非代表市府。

韓國瑜今早受訪時，仍未苛責潘恒旭，僅強調會請葉匡時整個做完整調查，另外相關局處對於以後參加的活動，自己要謹慎小心。

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