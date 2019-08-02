被柯P酸政策鬼打牆 時力議員：請市長多花心思準備預算

2019-08-02 22:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨被媒體問及時代力量立委林昶佐退黨事件，柯反問跟他什麼關係？還說他跟林昶佐很好，整個時代力量內部政策在鬼打牆。對此，時力台北市議員表示，林昶佐退黨，是在回應黨內選舉戰略未定，而民主政黨本來就會容納不同意見，沒什麼好大驚小怪！9月10日台北市議會預算會期，提醒柯市長多花心思準備。

時力北市議會黨團總召林穎孟表示，林昶佐退黨原因是黨內選舉策略未定，到底是團結所有抗中勢力防止國民黨復辟，還是大家各自選自己的呢？還沒確定全國選舉策略，也讓新北市淡水選區出現「三腳督」，林一直想討論相關問題，但日前決策會沒結論，「我想柯文哲不了解時力內部，希望柯更了解」。她說，曾當面與林確認過，林表達不會加入台民黨、民進黨。

時代力量前發言人吳崢說，時力確實很多意見紛歧，但政黨本來就是講求內部民主，廣納各種意見，只是最後如何收攏共識；柯市長過去都是政治明星、一個人參政，在台北市政府裡面柯最大，大家要聽柯的，但政黨是要內部溝通民主，這跟柯當市長、過去在台大醫院當主任、或未來單純當黨主席，柯直接下令大家都要聽，是截然不同運作方式。

吳崢還酸說，希望柯市長未來帶領台民黨時，讓大家暢所欲言，好好說心聲、談共識。

時力議員林亮君直說，「奇怪耶！趕快把自己的黨搞好，幹嘛還管人家的事情？」她說，每個人都可以評論各政黨，但柯市長還有很多市政建設要推動，希望柯多花心思準備9月10日台北市議會開議的預算會期，每個人先做好自己。

時力議員黃郁芬也說，尊重柯市長個人組黨自由，站在議員立場，希望柯克盡市長職責，除此也了解民主的政黨本來就容納不同意見、不同聲音，沒什麼好大驚小怪！

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