柯P稱知道中國指控CIA介入香港 顏擇雅開砲

2019-08-02 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前回應香港問題，稱「我也知道中國指控CIA出手，美國會說這是你們自己幹太爛」，強調無論港台，「免疫力好就不怕有細菌」。作家顏擇雅今（2）日評論，當中國罵反統台灣人有美國撐腰，是在侮辱台灣人的獨立判斷能力；柯文哲把CIA因素納入推演，沒直指「港人很笨，沒自主思考力，被美國利用」，但還是把這種可能性考慮進去。

顏擇雅發臉書表示，香港發生反送中事件，紅色港媒不斷宣稱是受「美國CIA（美國中央情報局）介入」。她認為這種說法否認港人有獨立思考、自主意志，和中國罵反統台灣人有美國在背後撐腰一樣，是在侮辱人，否定人們具備獨立判斷能力。

文中指出，台灣藍營明知香港局勢對蔡英文有利，也沒說出「CIA介入」這種話；這話不只是和北京一搭一唱、沒證據而已，更糟糕的是侮辱上街抗爭的香港人。另外，如果反送中是受CIA操控，那麼台灣太陽花是否也是？

顏擇雅說，太陽花的受益者柯文哲，日前使用的話術卻「非常機巧」。柯說的「我也知道中國指控CIA出手」是在描述事實，但接下來卻幫美國回答：「美國會說這是你們自己幹太爛」。

顏擇雅寫道，嚴格來說，柯文哲沒承認CIA有插手，因為他使用假使句，若美國出手的前提不存在，後面的說法也跟著不存在；但問題是，柯把CIA插手作為可能狀況在推演。這樣說來，「柯文哲有沒侮辱到上街抗爭的香港人，請大家自己判斷。」

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