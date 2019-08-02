國安私菸案》華航「專機會議」露端倪 邱彰信為空品業務最高督辦人

2019-08-02 12:43

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，昨首次傳喚擔任元首專機空品業務的華航空品供應營銷處前副總邱彰信、負責專機專案負責人的華航前資深副總羅雅美等8人，訊後今天凌晨諭令邱彰信70萬元交保，羅雅美則獲請回；據悉，檢方主要鎖定華航的「專機會議」研析其高層內部分工，認定邱彰信才是專機免稅品業務的最高層級督辦人，羅雅美才暫獲請回。

目前捲入私菸案遭檢調傳喚的華航職員中，已有4人列為圖利罪被告，層級由上而下排序，分別是羅雅美、邱彰信、邱的下屬空品處協理于堯、于堯的下屬空品處代組長黃川禎；除了羅雅美訊後獲請回之外，邱彰信70萬交保、于堯50萬交保、黃川禎20萬元交保。

據悉，黃川禎雖為專機空品業務的承辦窗口，負責與在押的總統府侍衛室少校吳宗憲聯繫免稅品訂購業務，但相關訂購數據清單等進度，都會層層上報給協理及副總，最後由邱彰信代表空品供應營銷單位，在華航內部的「專機會議」上向層峰報告。

據指出，在華航內部的專機會議上，邱彰信不僅要說明該次專機事前有訂購多少免稅品、向廠商叫貨或調貨的數量、訂單成本等資訊，由於華航為上市公司，他還需向層峰報告該次專機免稅品訂售業務的預期損益。

檢調連日來聚焦華航空品相關業務的經辦人，從最基層的承辦人開始傳訊，鞏固證述後依序向上發動傳喚，在確認邱彰信才是華航空品相關業務的最高督辦人後，昨天終於首度傳訊邱彰信，經比對邱彰信及其下屬的說詞，認定邱彰信涉案情節重大，因此諭令他70萬元交保，他也是目前所有被告中，交保金最高的一位。

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