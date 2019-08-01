國安私菸案》華航邱彰信、羅雅美、于堯、黃川禎列被告

2019-08-01 22:59

首次上稿 22:23

更新時間 22:59（新增于堯交保）

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，為釐清專機免稅品物流訂運相關流程及組內分工，昨以證人身分傳喚華航空品處協理于堯等曾參與專機免稅品訂購作業的10職員；今早再傳喚華航前資深副總羅雅美、空中商用品供應營銷處前副總邱彰信，以及二度傳訊于堯、日前獲20萬元交保的黃川禎等8人，上述4人列圖利罪被告。

身為黃川禎上司的于堯，經偵訊後涉案情節升高，訊後被依涉圖利罪諭令50萬元交保。

由於羅雅美、邱彰信2人，先前已被民眾告發圖利罪，列他字案被告，檢方今順勢以該案他字案被告身分傳訊2人；至於昨天被以證人身分傳訊獲請回的于堯，因涉案情節升高，今已改列被告。

據了解，新北市調處因揭發案情的新店站人力不足，今天約談華航職員的行動，轉交由新北市調處機動站負責，並直接進駐北檢三辦密訊，今晚9點多結束初訊，將相關被告及證人移送檢方複訊。

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